Львів підтоплює

Станом на п`ятницю, 5 квітня, у Львові паводковими водами та місцевими стоками вже підтоплені дві території.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили агентству в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, у місті Львові вже підтоплені дві території – підприємства та присадибної ділянки.

“Підтоплено територію «Львівської нафтобази» на вулиці Пластовій,1. Також місцевим стоком підтоплено присадибну ділянку на вул. Ковельській, 67-а. Окрім того, у місті Винники (місто біля Львова, територіально - Личаківський район Львова) на вул. Лермонтова місцевим стоком підтоплені дві присадибні ділянки та житловий будинок”, - повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

Як повідомляв УНІАН, за даними Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області, станом на сьогодні, у Львівській області паводковими водами підтоплені сільськогосподарські угіддя, дороги, присадибні ділянки та житлові будинки у дев’яти районах та чотирьох містах області.