На Житомирщині від повені страждає Новоград-Волинський район

На Житомирщині від повені найбільше страждає Новоград-Волинський район.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам губернатор Житомирської області Сергій Рижук, відвідуючи Новоград-Волинський район разом з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим, який перебуває в Житомирській області з робочим візитом.

За його словами, «на Житомирщині від повені найбільше постраждав Новоград-Волинський район, рівні води басейнів річки Тня - Новоград-Волинський район, Случ - Новоград-Волинський, Любарський, Коростенський райони, річки Уборть - Ємільчинський район - фактично сягають прогнозованих максимальних рівнів води весняного водопілля 2013 року, є випадки підтоплень господарств талими та грунтовими водами».

Загалом підрозділами обласного Управління ДСНС вже здійснено 80 виїздів для відкачування води. Зокрема, значну кількість у Новоград-Волинському районі. Підрозділами ДСНС відкачано вже 8,5 тис. куб метрів води. Зараз на Житомирщині у постійній готовності в обласному управлінні знаходяться понад 400 чоловік особового складу та 205 одиниць основної та допоміжної техніки, 147 одиниць насосного обладнання, 23 одиниці аварійно-рятувальної техніки, 15 засобів подолання водних перешкод, 6 одиниць важкої інженерної техніки, а також 3 пересувні силові пересувні електростанції.

Також на випадок проведення робіт із захисту вибуховим способом мостових споруд, пропуску льодоходу, запобігання виникненню заторів, на водоймищах області, чергують два розрахунки піротехніків.

Довідка УНІАН. На території Житомирщини протікає 2 822 річки загальною довжиною 13,7 тис. км. Із них 8 середніх річок: Тетерів, Случ, Уж, Уборть, Ірша, Ірпінь, Словечна, Ствига. Також в області є 321 мала річка. На річках області побудовано 54 водосховища та 1822 ставки. За останні кілька років на захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь з державного бюджету використано 8,7 млн грн.