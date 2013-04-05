На Львівщині є загроза витоку токсичних речовин в річки

У Львівській області існує загроза забруднення річок витоками токсичних речовин з Грибовицького сміттєзвалища (міське сміттєзвалище Львова).

Як повідомили сьогодні, 5 квітня, УНІАН у прес-службі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій, курсанти університету на даний час здійснюють заходи для недопущення витоку інфільтрату, який зберігається у спеціальних амбарах на Грибовицькому полігоні твердих побутових відходів.

Як зазначив у коментарі УНІАН керівник департаменту житлово-комунального господарства Львівської міської ради Юрій Голець, з огляду на велику кількість снігу, який випав у Львівській області, з підвищенням температури повітря є небезпека потрапляння небезпечних речовин із сміттєзвалища до річок Полтва та Малехівка.

У свою чергу представник Держслужби з надзвичайних ситуацій Антон Крук зазначив УНІАН, що Львівський державний університет входить до Єдиної державної системи цивільного захисту і особовий склад навчального закладу готовий в будь-який момент підсилити територіальні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій та виконувати відповідні рятувальні функції.

„Наші курсанти спільно з рятувальниками Головного управління ДСНС України в Львівській області беруть участь у комплексі заходів для упередження негативних наслідків водної стихії та попередження виникнення можливих паводків та повеней. Напередодні вони проводили розчищення водовідвідних колекторів у Львові”, - наголосив А.Крук.

Довідка УНІАН. Річка Полтва - річка в межах міста Львова, а також Пустомитівського та Буського районів Львівської області. Ліва притока Західного Бугу (басейн Вісли).

Річка Малехівка тече серединою території села Малахів (межує із селом Грибовичі, де знаходиться сміттєзвалище) і впадає у річку Полтву.