У Донецьку через спалах газу отримали опіки троє осіб
09:02, 08 квітня 2013Новини регіонів
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Курили біля газового балону
У неділю о 17.32 у Донецьку стався спалах газоповітряної суміші у приватному житловому будинку.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, опіки отримали двоє чоловіків та жінка. Постраждалих доправлено до опікового відділення Інституту невідкладної відновлювальної хірургії.
Попередня причина події – нещільність встановленого на веранді будинку газового балона (постраждалі палили біля нього). Балон не пошкоджений, вибуховою хвилею вибито віконне скло веранди.
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