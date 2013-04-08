У Донецьку через спалах газу отримали опіки троє осіб

У неділю о 17.32 у Донецьку стався спалах газоповітряної суміші у приватному житловому будинку.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, опіки отримали двоє чоловіків та жінка. Постраждалих доправлено до опікового відділення Інституту невідкладної відновлювальної хірургії.

Попередня причина події – нещільність встановленого на веранді будинку газового балона (постраждалі палили біля нього). Балон не пошкоджений, вибуховою хвилею вибито віконне скло веранди.