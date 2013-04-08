У Подільському районі Києва - зсув грунту
09:16, 08 квітня 2013Новини регіонів
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Руйнування будівель та постраждалих немає
У Києві в другій половині дня 6 квітня у Подільському районі на Богуславському спуску, 3, стався зсув грунту об’ємом близько 600 м3.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок зсуву грунту загрози руйнування будівель, жертв та постраждалих немає, запевняють в держслужбі.
Комунальними службами міста вживаються заходи щодо укріплення схилу.
На місці події працювали оперативні група Головного управління ДСНС у м. Києві та КМДА.
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