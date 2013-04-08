У Подільському районі Києва - зсув грунту

У Києві в другій половині дня 6 квітня у Подільському районі на Богуславському спуску, 3, стався зсув грунту об’ємом близько 600 м3.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок зсуву грунту загрози руйнування будівель, жертв та постраждалих немає, запевняють в держслужбі.

Комунальними службами міста вживаються заходи щодо укріплення схилу.

На місці події працювали оперативні група Головного управління ДСНС у м. Києві та КМДА.