У Подільському районі Києва - зсув грунту

09:16, 08 квітня 2013
Новини регіонів
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Руйнування будівель та постраждалих немає

У Києві в другій половині дня 6 квітня у Подільському районі на Богуславському спуску, 3, стався зсув грунту об’ємом близько 600 м3.
 
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
 
Внаслідок зсуву грунту загрози руйнування будівель, жертв та постраждалих немає, запевняють в держслужбі.
 
Комунальними службами міста вживаються заходи щодо укріплення схилу.
 
На місці події працювали оперативні група Головного управління ДСНС у м. Києві та КМДА.
 

 

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