У Києві вже зафіксовано 18 зсувів

У Києві за вихідні зафіксували зсуви грунту на Аскольдовій могилі, у районі Зеленого театру, на вулиці Кащенка, 154, на Наддніпрянському шосе, вулиці Буковинській, 31, в районі озера Глинка (неподалік бульвару Дружби народів).

Як інформує сайт газети "Сегодня" , за даними КП «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт», у Києві 6-7 квітня активізувалися зсуви грунту, яких у місті вже налічується 18.

Найбільш масштабні руйнування за ці вихідні сталися на Лисій горі, де зі схилу сповзло до 400 кубометрів грунту, і на Богуславському спуску, на Подолі - обвалилося 500 кубометрів землі.

У СУППР запевняють, що контролюють усі зсувні процеси в місті: «Ми знали про проблеми на Богуславському. І зсув стався практично на наших очах. Ми виставляємо на місцях зсувів застережні знаки, а там, де це необхідно, працюють наші люди. Небезпечні місць по місту багато».

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Києві по обіді у Подільському районі на Богуславському спуску, 3, стався зсув грунту об`ємом близько 600 кв. м.