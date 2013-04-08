В Артемівську відкрився Центр медичної діагностики

В Артемівську Донецької області 5 квітня відкрився відреставрований більш, ніж за 4 млн грн Центр медичної діагностики.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецької обласної держадміністрації, рішення про створення даного центру було ухвалено на сесії міської ради в липні 2012 року, і у вересні минулого року було розпочато реконструкцію будівлі, загальний бюджет якої перевищив 4 млн грн.

У прес-службі уточнили, що із загальної суми, витраченої на реконструкцію, 3,052 тис грн становлять кошти державного бюджету, 259,5 тис грн - кошти місцевого бюджету, 707 тис грн вдалося залучити за рахунок спонсорської допомоги.

Саме за спонсорські гроші був придбаний комп`ютерний томограф фірми SIEMENS, рентгенологічна установка SIEMENS (Multix PRO), апарат ультразвукової діагностики SIEMENS (ACUSON X 150) та інше медичне устаткування.

Надалі в цьому Центрі планується відкриття клініко-діагностичну лабораторію, оснащену сучасним устаткуванням.

За словами голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького, відкриття подібної медичної установи є чудовою ілюстрацією ефективної співпраці приватного бізнесу і місцевої влади.

«Підприємства, які вклали гроші в даний проект, зробили найперспективніші інвестиції. Вони інвестували в здоров`ї своїх працівників та їхніх сімей», - підкреслив керівник області.