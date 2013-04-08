Стало відомо, чому отруїлися діти на Рівненщині

Ймовірною причиною масового отруєння дітей в Острозькому районі в Рівненській області, більшість з яких нині госпіталізовано, стало підтоплення артезіанської свердловини талими водами.

За повідомленням кореспондента УНІАН, такий висновок зробили в прокуратурі області, яка взяла під контроль хід розслідування отруєння 15 дітей у с.Могиляни Острозького району.

Зокрема, встановлено, що 3 і 4 квітня 2013 р. до інфекційного відділення острозької центральної районної лікарні надійшло загалом 15 дітей, жителів с.Могиляни з ознаками отруєння, більшості з яких згодом було встановлено діагноз – ентероколіт.

Нині у цьому відділенні перебуває 13 постраждалих дітей. Наймолодшому пацієнту лише 5 місяців, а найстаршому - 14 років. Медики констатують їх стан здоров’я як задовільний.

У повідомлення прокуратури області йдеться про те, що вже з`ясовано, що сім`ї, де отруїлися діти, користуються водою з центрального водогону села, тому на його різних ділянках працівниками Острозької міжрайонної санепідемстанції та головного управління Державної санепідемслужби в області було взято проби для проведення хімічного та бактеріологічного дослідження. Попередньо також встановлено, що мало місце підтоплення артезіанської свердловини талими водами, які могли потрапити у водопровід. На даний час комунальним підприємством Могилянівської сільської ради проведено хлорацію води.

За цим фактом Острозьким МВ УМВС України в Рівненській області внесені відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.275 КК України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

Хід розслідування прокуратурою Рівненської області взято на контроль.