У Тернополі збирають кошти на реабілітацію наркозалежних

У Тернополі розпочалась благодійна акція «Скажи «НІ» наркотикам – обери здоров’я» зі збору коштів для наркозалежних, хворих на туберкульоз і СНІД.

Як передає кореспондент УНІАН, акція проходить сьогодні в обласному драмтеатрі, в її рамках відбувається аукціон з продажу картин місцевих художників, а також виставка полотен, написаних людьми, які лікуються від наркоманії.

Виручені кошти спрямують на реабілітацію наркозалежних.

Також в рамках акції відбудеться концерт місцевих виконавців та вистава театру «Сузір’я».

Організувало акцію обласне управління міліції за підтримки управління служби сім’ї, молоді та управління освіти облдержадміністрації.

«Проблема з наркотиками щороку стає все гострішою. В рік ми фіксуємо понад 700 фактів розповсюдження наркотиків та вилучаємо понад 200 кг наркотичних засобів. Причому дедалі популярнішими серед молоді стають синтетичні наркотики, які потрапляють до нас з-за кордону. Нас це не може не хвилювати. Аби привернути увагу молоді до згубних наслідків вживання наркотиків, ми вирішили провести таку акцію», – сказав під час відкриття заходу начальник обласного управління міліції Віктор Сак.

Правоохоронці також усім гостям концерту, вхід на який є безкоштовним, роздають спеціальну брошуру, в якій міститься інформація про синтетичні наркотики і наслідки їх регулярного вживання – від гормональних збоїв до летальних випадків. У брошурі також пояснюється, як розпізнати тих, хто почав вживати наркотики і куди звертатись по допомогу у таких випадках.

Збір коштів в рамках акції триватиме ще впродовж двох місяців.