На Полтавщині пік паводку очікують 9-10 квітня

У Полтавській області пік паводку очікують 9-10 квітня, проте загрози підтоплення населених пунктів у області немає.

Про це в понеділок, 8 квітня, на нараді в губернатора Полтавської області Олександра Удовиченка повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Полтавської ОДА Михайло Андрусенко.

«Ніяких небезпечних явищ під час паводку в області не відбувається й не очікується. Загрози підтоплення населених пунктів немає. Ще один пік паводку ми потім очікуємо 13-15 квітня, коли прийде вода з Росії», - сказав М.Андрусенко.

Він зазначив, що сьогодні танення льоду на річках проходить повільно.

«Тому значних ускладнень при проходженні другої хвилі паводку в області теж не очікуємо», - зазначив М.Андрусенко.