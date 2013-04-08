Донеччина: у іноземця вилучено психотропні таблетки

У порту Маріуполя у громадянина Південної Кореї прикордонники Донецького загону та митники вилучили майже 600 таблеток із вмістом психотропних речовин.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, під час оформлення теплохода Topfloght (прапор Панама) на каюту одного із членів команди, 62-річного громадянина Південної Кореї спрацював службовий собака. У шухляді з речами оглядова група знайшла 500 таблеток препарату Fedac і 80 пігулок медичного препарату "Псевдоефедрин". Виявлені препарати вилучено.