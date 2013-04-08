12-річний хлопчик застрелив 10-річного товариша

12:06, 08 квітня 2013
Новини регіонів
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Трагедія на Одещині

У Комінтернівському районі Одеської області 5 квітня 12-річний хлопчик застрелив 10-річного односельця.

 
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС України в Одеській області.
 
Згідно з повідомленням, 12-річний житель одного з сіл смертельно поранив з пневматичної гвинтівки іншого хлопчика з необережності. Повідомлення про НП надійшло в міліцію о 16.30. Почато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 КК України («вбивство з необережності»).
 
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