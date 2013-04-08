Чоловік в німецькій уніформі стріляв по дитячому майданчику

У Бабушкiнському районі Дніпропетровська міліція затримала 40-річного чоловіка у німецькій військовій уніформі часів Великої Вітчизняної війни, який з автоматичної зброї стріляв по дитячому майданчику.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області, ввечері 5 квітня до міліції надійшло повідомлення від громадян, що на балконi одного з будинків на масиві Тополя-2 «знаходиться чоловiк в нiмецькiй формi та стріляє з рушниці в бік дитячого майданчика».

Правоохоронці встановили, що близько 19-ї год. мiсцевий житель, який є представником однієї з організацій зі збору матеріалів щодо минулої війни, займався чищенням макета німецької рушниці. Чоловік, випивши горілки, одягнув нiмецьку вiйськову форму, вийшов на балкон своєї квартири з макетом нiмецького карабiну і здійснив кілька пострiлiв холостими набоями, йдеться у повідомленні.

«Жартівник» був доставлений до Бабушкінського райвідділу міліції.

В ходi огляду його квартири виявлено та вилучено габаритний макет нiмецького карабiну, 8 холостих набоїв калiбру 5,45 мм до автомату Калашникова; 16 шумових набоїв калiбру 7,62 мм.

Слідчим відділом Бабушкінського райвідділу розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Зловмиснику загрожує позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.