У Бердянську побили головного лікаря міськлікарні

У Бердянську Запорізької області шукають зловмисника, який завдав тілесних ушкоджень головному лікарю бердянської міськлікарні.

Інформацію про те, що стосовно головного лікаря Бердянської міськлікарні Юрій Кісси (який раніше протягом кількох років обіймав посаду керівника міськвідділу охорони здоров`я – УНІАН) скоєно злочин, сьогодні, 5 квітня, УНІАН підтвердив прес-офіцер Бердянського міськвідділу міліції Юрій Горецький.

«Дійсно, надійшла заява про те, що 3 квітня невідомий у під`їзді будинку, де проживає потерпілий, ударив його по обличчю, чим заподіяв тілесні ушкодження, кваліфіковані як легкі тілесні ушкодження», - повідомив І.Горецький.

За його словами, подія внесена до ЄРДР з кваліфікацією за ст. 125 Кримінального кодексу України - «умисне тілесне ушкодження».

І.Горецький також відзначив, що з’ясувати мотиви події і особу зловмисника поки не вдалося.