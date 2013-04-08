Запоріжя: 3 людей загинули в ДТП, ще 2 - госпіталізовані

У Запорізькій області в результаті лобового зіткнення автомобілів «Москвич» і «Хюндай» 3 людей загинули, ще 2 - госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ в Запорізькій області, ДТП сталося 7 квітня у Веселовському районі області.

«Близько 17.10 на автодорозі «Кам‘янка-Дніпровська - В. Білозерка - Веселе» водій автомобіля «Москвич» - житель с. М. Білозерка 1970 р.н. не справився з керуванням, внаслідок чого авто вилетіло на смугу зустрічного руху, де фактично «в лоб» зіткнулося з автомобілем «Хюндай» в якому перебували 4 людини: водій 1962 р.н., його дружина і батьки дружини», - повідомили в ДАІ.

В результаті ДТП загинули три пасажири «Хюндаю»: немолоді чоловік і жінка – померли на місці аварії, дружина водія - в лікарні.

Водій іномарки також перебуває в лікарні. Його стан медики кваліфікують, як стабільно тяжкий.

Водій автомобіля «Москвич», який після зіткнення викинуло в кювет, де сталося займання авто, випав із машини під час падіння й отримав закриту черепно-мозкову травму й рвану рану колінного суглоба. За даними медиків, його травми загрози для життя не являють. За фактом ДТП проводиться розслідування.

Представники ДАІ зазначають, що аварія сталася в світлий час доби на рівній ділянці дороги, і її причиною, очевидно, став стан водія «Москвича». Згідно з даними медичної експертизи, на момент ДТП водій «Москвича» був у стані алкогольного сп`яніння.