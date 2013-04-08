Рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Києві нижче епідпорогу

За чотирнадцятий календарний тиждень поточного року - з 1 по 7 квітня — у столиці зареєстровано 19 тис. 785 хворих на грип та ГРВІ, інтенсивний показник на 10 тисяч населення склав 70,3, що нижче епідемічного порогу на 28% (епідпоріг на 14-му тижні – 98,6).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління державної санітарно-епідеміологічної служби в місті.

Фахівці зазначають, що, порівняно з попереднім тижнем, спостерігається зниження захворюваності на 13%, зокрема, на 8% - серед дорослих та на 18% - серед дітей.

Загалом за вказаний період у вірусологічній лабораторії міста проведено 392 дослідження зразків матеріалів від хворих на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, виявлено 24 позитивних результати респіраторно-синцитиального вірусу. 61 дослідження зразків матеріалів від хворих на грип та ГРВІ було зроблено методом полімеразно-ланцюгової реакції, ідентифіковано 25 вірусів грипу А.