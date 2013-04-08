У Севастополі в річку впав автомобіль зі студентами

У Севастополі в річку впав автомобіль з іноземними студентами. Одна людина загинула, четверо травмовані.

Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 7 квітня, о 5.30 на автодорозі Орловка – Полюшко.

За попередніми даними, водій автомобіля «Тойота Камрі» на заокруглені дороги не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини й наїхав на огородження мосту. Після цього транспортний засіб впав у річку.

Внаслідок ДТП, один пасажир авто загинув на місці пригоди, водій та ще троє пасажирів із тілесними ушкодженнями були доставлені до першої міської лікарні м. Севастополя.

Згідно з попередньою інформацією ДАІ, всі учасники ДТП - студенти одного з вищих навчальних закладів Криму, громадяни іншої держави.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах Севастополя, учасники дорожньо-транспортної пригоди є студентами з Нігерії. За його даними, з`ясувалося, що після падіння автомобіля в річку, з іноземних студентів, які перебували в ньому, в свідомості залишався лише 22-річний хлопець. Він врятував трьох своїх друзів, по черзі витягуючи їх з автомобіля, що знаходився у воді. Хлопець також витягнув на сушу четвертого постраждалого, надавав йому першу медичну допомогу, проте врятувати його не вдалося. Він також додав, що стан пасажирів, які залишилися в живих, зараз медики оцінюють як стабільний.