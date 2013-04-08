У Києві на будівництві тяжко травмовано робітника

У Києві на будівництві торговельного центру тяжко травмувався робітник.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві, 7 квітня о 17:42 від служби «102» до Головного управління ДСНС у Києві надійшло повідомлення про те, що на території будівельного майданчика ТЦ «Піраміда» з триметрової висоти впав 36-річний будівельник та наскрізь напоровся на арматуру фундаменту.

За вказаною адресою: Кільцева дорога, 1-а, прибули голосіївські рятувальники. Допомога надавалась з використанням дискоріза. Потерпілого у важкому стані передано лікарям швидкої медичної допомоги.

Нині постраждалий перебуває у непритомному стані в реанімаційному відділенні лікарні.

Причини падіння чоловіка з будівлі з’ясовують правоохоронні органи.