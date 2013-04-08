На Львівщині школяр намагався стрибнути з 30-метрового мосту

На Львівщині 16-річний школяр намагався стрибнути з мосту і покінчити життя самогубством через нерозділене кохання.

Як повідомила УНІАН помічник начальника Стрийського міськвідділу ГУ МВС України у Львівській області Ольга Марцинюк, 6 квітня співробітники ДАІ Стрийського міськвідділу міліції врятували життя підлітку, школяреві з міста Стрия, який намагався покінчити життя самогубством, стрибнувши з автомобільного мосту заввишки більше 30 метрів.

“Близько обіду минулої п’ятниці інспектори відділення ДАІ Стрийського міськвідділу врятували життя 16-річному парубку, який мав намір зістрибнути з автомобільного мосту. Того дня екіпаж ДАІ знаходився на маршруті несення служби. Про те, що на автомобільному мості молодий хлопець якось дивно себе поводить, працівникам міліції повідомили водії, які проїжджали тією ділянкою дороги. Правоохоронці виїхали на місце події і зуміли переконати хлопця відмовитися від свого наміру”, - розповіла О. Марцинюк.

Хлопець пояснив правоохоронцям, що хотів вкоротити собі життя після сварки з дівчиною, яка не відповідала на його кохання взаємністю.

Інформація про даний факт внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться перевірка.