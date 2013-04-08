У Києві відкриють ще 9 пунктів базування бригад «швидкої»

У Києві згідно з планом розвитку служби екстреної медичної допомоги на 2013 рік передбачено відкриття 9 пунктів тимчасового базування виїзних бригад швидкої медичної допомоги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Наявність цих баз у кожному районі Києва дозволяє прискорити реагування на екстрені виклики на території вірогідних надходжень. Це, зокрема, місця скупчення великої кількості людей, проведення масових заходів, а також місця можливих надзвичайних ситуацій тощо.

Зараз у місті функціонуюьб 16 таких пунктів. Вони розташовані за такими адресами: Голосіївський район – вул. Якубовського, 6; Дарницький район – вул. Вербицького, 5 і вул. Бориспільська, 30-А; Деснянський район – вул. Драйзера, 19; Дніпровський район – вул. Курнатовського, 5; Оболонський район – Мінське шосе, 8; Печерський район – вул. Підвисоцького, 13; Подільський район – вул. Мостицька, 9; Святошинський район – вул. Булаховського, 34 і вул. Симиренка, 10; Солом’янський район – просп. Червонозоряний, 2 і вул. Гарматна, 36/38; Шевченківський район – вул. Саксаганського, 100, вул. Ризька, 1 і вул. Щербакова, 70.

Як зазначають у КМДА, розширення мережі баз, а також функціонування централізованої диспетчерської, що була відкрита наприкінці минулого року та яка дозволила швидше та ефективніше обробляти і направляти виклики киян до бригад, забезпечить приїзд автомобіля швидкої на виклик у межах 10 хвилин за будь-яких умов.