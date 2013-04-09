Виявленно причини отруєння дітей на Рівненщині

Масове отруєння дітей у селі Могиляни Острозького району Рівненської області спричинили умовно-патогенні мікроорганізми та нафтопродукти, що містились у воді.

Як повідомили УНІАН в облсанепідемстанції, вода з водопровідної мережі у цьому селі також не відповідала гігієнічним нормативам за санітарно-хімічними показниками, адже концентрація амонію у воді у 2,2 рази була вищою за допустиму норму. Крім того, у грунтових водах, що підтоплювали артезіанську свердловину, знайшли нафтопродукти. Усе це й спричинило отруєння 22-х дітей та одного дорослого, яких було госпіталізовано у центральну районну лікарню.

Нині селянам продовжують довозити як питну воду, так і технічну. Період підвезення води триватиме до проведення ремонту водопровідної мережі та очищення води у колодязях.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Рівненської області, станом на 8 квітня в Острозькій центральній райлікарні перебуває двоє дітей, яких було госпіталізовано з ознаками отруєння. Стан здоров’я усіх хворих задовільний. Решту неповнолітніх, які звернулися до лікарні з такими ж симптомами, відпустили додому після надання медичної допомоги та одужання.

Органами внутрішніх справ проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 275 КК України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

Як повідомляв УНІАН, 3 і 4 квітня 2013 р. до інфекційного відділення Острозької центральної районної лікарні було госпіталізовано 15 дітей, жителів с.Могиляни з ознаками отруєння, більшості з яких встановлено діагноз «ентероколіт».