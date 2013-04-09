На Донетчині знищили велику партію наркотиків
10:48, 09 квітня 2013Новини регіонів
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Повідомили у МВС
У печі ливарного цеху ПАТ «Горлівський машинобудівний завод» (Донецька область) правоохоронці знищили велику партію наркотичних засобів, які зберігалися в камері речових доказів до набуття чинності вироків.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Горлівського міськуправління міліції.
Згідно з повідомленням, співробітники ВБНОН Горлівського міськуправління міліції спільно з представниками інших силових відомств, які увійшли до складу спеціальної комісії, знищили наркотичні речовини, які вилучалися у осіб, засуджених за злочини у сфері незаконного обороту наркотиків.
Наркотичні засоби, які були визнані речовим доказом і призначені для знищення за рішенням суду, спалили в печі ливарного цеху.
Так, на підставі вироків суду, правоохоронці спалили понад 400 кущів рослин конопель, вилучених під час операції «Мак-2012», більш як 30 кг канабісу, а також прекурсорів, призначених для виготовлення психотропних і наркотичних засобів.
У прес-службі уточнили, що ці заходи проводяться щокварталу, згідно з розробленим планом.
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