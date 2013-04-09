На річках Львівщини спадає рівень води

На ранок вівторка, 9 квітня, на всіх річках Львівщини відмічається спад рівнів води (за винятком річки Солокії у м. Червонограді, де спостерігається стабілізація на рівні 522 см).

Про це повідомили УНІАН у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається в повідомленні, завдяки виконаним у попередні роки інженерним заходам (будівництво дамб), та вжитим превентивним і оперативним заходам, суттєвої шкоди об’єктам інфраструктури та населенню області повеневі води не завдали.

“На даний час обліковано підтоплення повеневими водами 6 житлових будинків (у селі Межиріччя Сокальського району) та 100 присадибних ділянок у трьох населених пунктах Сокальського району (село Межиріччя – 70 ділянок, село Волсвин – 6 ділянок, село Добрячин – 9 ділянок, місто Великі Мости – 15 ділянок)”, - інформує департамент з питань цивільного захисту.

Прогноз погоди, наданий Львівським регіональним центром з гідрометеорології, свідчить, що на території області в найближчі 4 доби буде прохолодна погода: вночі мороз і невисокі плюсові температури в денний час, без суттєвих опадів, що сприятиме спаду рівнів води на ріках та проходженню повені.