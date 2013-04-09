Чи побудують у Вінниці університетську клініку?

Голова Вінницької облдержадміністрації Іван Мовчан та мер Вінниці Володимир Гройсман під час спільної наради зазначили, що не допустять вирубки майже 7 га лісу під будівництво університетської клініки.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків із громадськістю Вінницької міської ради.

У Вінниці вже третій тиждень тривають акції протесту вінничан проти вирубки лісу в зоні Лісопарку, де нібито планується будівництво університетської клініки, у зв’язку із чим має бути вирублено майже 7 гектарів зелених насаджень.

Як повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, 8 квітня у Вінницькій обласній державній адміністрації відбулась спільна нарада керівництва області та міста, на який губернатор Вінниччини Іван Мовчан сказав, що будівництво в області такої клініки для області є важливим. «Якщо держава підтримала б створення міжрегіональної університетської клініки в нашому регіоні, то для нас це був би проривний проект. У нинішній ситуації мова йде лише про перспективу, і загострювати питання вважаю передчасним. Але щоб ситуація не обростала чутками і щоб на ній ніхто не спекулював, ми спільно з керівництвом міста і керівництвом університету створимо робочу групу по цьому проекту і напрацюємо рішення по всіх проблемних моментах та представимо їх на розсуд громади», - сказав І.Мовчан.

Після наради В. Гройсман підкреслив, що в разі прийняття рішення про впровадження в обласні такого проекту, вирубки лісу ніхто не допустить. «Якщо проект знайде державну підтримку, ми спільно з ОДА підберемо і запропонуємо альтернативні варіанти її розміщення, щоб зберегти Лісопарк. Знищувати ліс, коли можна знайти інші території в місті чи районі, не розумно. І цього ні губернатор, ні я – не допустимо», - запевнив мер Вінниці.