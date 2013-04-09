За "мінування" вокзалу студенту дали 4 роки

Студент Львівського професійного ліцею торгівлі за неправдиві повідомлення про замінування у Львові за рішенням суду отримав покарання у вигляді 4 років позбавлення волі із встановленням іспитового строку 1 рік.

Як повідомила УНІАН речник управління СБУ у Львівській області Ореста Кутна, 5 квітня 2013 року набув чинності вирок Франківського районного суду Львова стосовно 17-річного громадянина України, який у вересні 2012 року з хуліганських мотивів протягом одного дня здійснив три анонімних повідомлення про замінування об’єктів торгівлі (торговельних центрів) та Львівського залізничного вокзалу, а наступного дня повідомив про замінування міжнародного аеропорту „Львів”.

Протягом двох днів правоохоронці чотири рази виїжджали за вказаними анонімом адресами, шукаючи там вибухові пристрої. Співробітники УСБУ у Львівській області спільно з працівниками міліції затримали 16-річного правопорушника при спробі вп’яте повідомити про «замінування» - аеропорту «Львів».

„Свою витівку студент львівського ліцею пояснив бажанням звернути на себе увагу батьків. Йому також було цікаво подивитися, як це виглядає, коли правоохоронці виїжджають на місце події чи на затримання”, - розповіла О.Кутна.

Стосовно «мінера» органами внутрішніх справ було порушено кримінальну справу за ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Вироком суду правопорушника визнано винним та призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі із встановленням іспитового строку 1 рік.