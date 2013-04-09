Житомирщина прийняла програму протидії туберкульозу до 2016 р.

Житомирська обласна рада прийняла обласну цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз до 2016 року із загальним обсягом фінансуванням в 11,855 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні, 9 квітня, на сесії облрадию

Ініціатором розробки програми виступила Житомирська облдержадміністрація. Основне джерело фінансування - бюджет області.

Як зазначалося на сесії, подальше поширення туберкульозу становить серйозну загрозу населенню Житомирської області. Так, наразі Житомирщина посідає дев’яте місце в Україні за рівнем захворюваності на туберкульоз серед інших регіонів. У 2012 році захворюваність на туберкульоз, його поширеність та смертність в області становили, відповідно 71,9; 160,3 та 13,0 на 100 тис. населення.

Програму було прийнято з метою покращення епідемічної ситуації і зменшення кількості хворих на туберкульоз.

Також зазначалося, що реалізація програми дасть змогу забезпечити виліковування 80% хворих з новими випадками туберкульозу, запровадити ефективну систему боротьби з цією хворобою у закладах пенітенціарної системи, тощо.