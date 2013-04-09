На Харківщині судитимуть батька, який вбив свою дитину

У Первомайську Харківської області судитимуть чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння вбив свою тримісячну дитину.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на виконувача обов’язків міжрайонного прокурора Сергію Заварзу.

За його даними, у середині грудня 2012 року до харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги доставили тримісячного хлопчика з ушкодженнями голови. Від отриманих травм за 10 днів дитина померла.

За попередніми свідченнями батьків, причиною забиття став нещасний випадок: тато не втримав дитину на руках та впав із нею на підлогу.

Однак під час слідства з’ясувалося, що в смерті дитини винний батько. Коли чоловік знаходився в нетверезому стані, його дуже нервував плач малого. Для того, щоб немовля не кричало, він кидав його на ліжко. Хлопчик декілька разів ударився головою об стіну.

Також правоохоронці з’ясували, що чоловік бив дружину, аби та не давала правдивих свідчень щодо дійсних обставин смерті дитини.

На цей час чоловікові змінено запобіжний захід на тримання під вартою. Йому інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ст. 166 (злісне невиконання батьківських обов’язків) та ст. 395 (порушення правил адміністративного нагляду) КК України.

Первомайська міжрайонна прокуратура затвердила обвинувальний акт у справі. Кримінальне провадження направлено для розгляду до Первомайського міськрайсуду. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.