У Львівському СІЗО - страшна антисанітарія

Під час перевірки Львівського слідчого ізолятора виявлено ряд камерних приміщень, які за своїм розміром, відсутністю будь-якого денного світла, нічного освітлення, притоку свіжого повітря не відповідають мінімальним вимогам національного законодавства та Європейських пенітенціарних правил.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за результатами моніторингового візиту до Львівської області керівника Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини Юрія Бєлоусова і директора Харківського інституту соціальних досліджень Дениса Кобзіна, директора Асоціації незалежних моніторів місць несвободи Андрія Черноусова.

Зазначається, що моніторингові візити було здійснено до Поповицького психоневрологічного інтернату, Мостиського прикордонного загону та Львівського слідчого ізолятора.

«Під час перевірки Львівського слідчого ізолятора виявлено, що стелі деяких приміщень та стін корпусів уражені грибком, на вікнах окремих камер не зняті так звані «щити-жалюзі», що заважає нормальній вентиляції та доступу денного світла. На момент перевірки не працював пральний комплекс, тому прання білизни та її сушіння здійснюється взятими під варту безпосередньо в камерах. У камерах для тримання дезінсекція та дератизація проводиться нерегулярно, мають місце випадки виявлення комах-паразитів, мишей та навіть щурів», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що медична частина не відокремлена і розташована на посту разом із камерами збірного відділення, в самих камерах збірного відділення антисанітарний стан, камери не опалюються, санвузли не відгороджені.

Названі та інші «суттєві недоліки в діяльності слідчого ізолятора, а також умови тримання взятих під варту осіб можуть бути визнані нелюдським поводженням та становитимуть порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод», - наголосили у прес-службі Уповноваженого.

Під час перевірки Поповицького психоневрологічного інтернату встановлено, що попри добрі побутові умови перебування підопічних в інтернаті, існують й певні недоліки, які можуть негативно позначатися на стані дотримання їх прав та свобод. Зокрема, у підопічних відсутній доступ до засобів особистої гігієни, які видаються персоналом за потребою, в окремих приміщеннях не дотримується встановлена законодавством норма площі із розрахунку на одну особу. Крім того, є не укомплектованою посада лікаря-психіатра, також враховуючи специфіку закладу відсутній належний контроль за застосуванням медичних засобів психіатричного профілю. Обмежена можливість самостійного листування підопічних, є певні недоліки в організації та проведенні соціально-психологічної роботи тощо.

В ході моніторингу пункту тимчасового тримання Мостиського прикордонного загону було встановлено факт порушення законодавства щодо призначення судом місця відбування адміністративного арешту. Відповідно до положень частини першої статті 327 Кодексу про адміністративні правопорушення осіб, підданих адміністративному арешту, тримають під вартою в місцях, які визначають органи внутрішніх справ.

В пункті тимчасового тримання приміщення не обладнані санвузлом, в них відсутні правила тримання на іноземних мовах, відсутній порядок фіксації викликів швидкої медичної допомоги, у прогулянковому дворику відсутній навіс для захисту від атмосферних опадів та інше.

За результатами моніторингу перелік виявлених недоліків, а також пропозиції щодо їх усунення, будуть надані органам виконавчої влади задля відповідного реагування, наголосили у прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.