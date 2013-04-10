Чернігівщина: під час пожежі загинуло троє літніх людей
08:56, 10 квітня 2013Новини регіонів
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Загорівся електроприлад
Вчора о 19.40 у с. Галиця Ніжинського району Чернігівської області у приватному житловому будинку виникла пожежа.
Від отруєння продуктами горіння загинуло троє людей похилого віку, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Вогнем знищено перекриття на площі 5 кв. м і домашні речі. Попередня причина пожежі – порушення правил техніки безпеки при експлуатації електропобутових приладів.
На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Чернігівській області.
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