Чернігівщина: під час пожежі загинуло троє літніх людей

Загорівся електроприлад

Вчора о 19.40 у с. Галиця Ніжинського району Чернігівської області у приватному житловому будинку виникла пожежа. Від отруєння продуктами горіння загинуло троє людей похилого віку, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Вогнем знищено перекриття на площі 5 кв. м і домашні речі. Попередня причина пожежі – порушення правил техніки безпеки при експлуатації електропобутових приладів. На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Чернігівській області.

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