Матір, яка продала немовля за $54 тис, ув'язнили на 8 років

У Криму міський суд Феодосії засудив молоду жінку, яка намагалася продати свою новонароджену дитину, до 8 років ув`язнення, такий самий термін одержала співучасниця - прабабуся немовляти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, незаконна операція була проведена у грудні 2012 року. Мати виписалася з пологового будинку і встигла одержати 54 тис. доларів за дитину, але скористатися грошима не змогла, її затримали міліціонери.

Жінки звинувачувалися за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу (торгівля людьми). "За це діяння обвинуваченим призначили днями покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зловмисниці узяли під варту у залі суду", - відзначили в прокуратурі.

Вирок поки не набрав чинності і може бути оскаржений.