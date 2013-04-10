Матір, яка продала немовля за $54 тис, ув'язнили на 8 років
10:59, 10 квітня 2013Новини регіонів
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Співучасниця - прабабця
У Криму міський суд Феодосії засудив молоду жінку, яка намагалася продати свою новонароджену дитину, до 8 років ув`язнення, такий самий термін одержала співучасниця - прабабуся немовляти.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, незаконна операція була проведена у грудні 2012 року. Мати виписалася з пологового будинку і встигла одержати 54 тис. доларів за дитину, але скористатися грошима не змогла, її затримали міліціонери.
Жінки звинувачувалися за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу (торгівля людьми). "За це діяння обвинуваченим призначили днями покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зловмисниці узяли під варту у залі суду", - відзначили в прокуратурі.
Вирок поки не набрав чинності і може бути оскаржений.
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