На Франківщині стартує пілотний проект Дитячого фонду ООН

В Івано-Франківській області реалізовуватимуть пілотний проект Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні у Богородчанському, Коломийському, Косівскому та Снятинському районах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови облдержадміністрації, голова ОДА Михайло Вишиванюк та голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо підписали Меморандум про наміри між Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Івано-Франківською облдержадміністрацією на підтримку проекту «Комунікації у сфері репродуктивного здоров’я та здоров’я матері та дитини».

Проект передбачає проведення просвітницької роботи з населенням про важливість уваги до власного здоров’я. Про це розповідатимуть медики, соціальні працівники, представники ЗМІ у певних освітніх програмах.

«Ви вже напрацювали гарні засади у секторі охорони здоров’я, - зазначила при підписанні Юкіе Мокуо. - Ми зараз схиляємося до думки, що нам потрібно більше працювати безпосередньо з людьми для того, щоб вони на практиці все це відпрацьовували і втілювали у життя. Розуміємо, що беремо на себе нелегке завдання, адже воно стосується змін у поведінці людей».

Проект «Комунікації у сфері репродуктивного здоров’я та здоров’я матері та дитини» - це успішне продовження співпраці Івано-Франківщини з Представництвом ЮНІСЕФ та Швейцарським бюро співробітництва в Україні, розпочатої у 1997 році. З того часу на Прикарпатті зменшилася кількість жінок, які народжують у підлітковому віці та мають небажану вагітність, зросло споживання йодованої солі, стало популярним грудне вигодовування. В межах співробітництва і реалізації міжнародних програм в області почали діяти центри свідомого батьківства та раннього розвитку дитини, сімейні центри. Було створено можливості для проведення відеоконференцій та відеоконсультацій хворих. А головне – майже удвічі зменшено рівень смертності дітей та породіль.