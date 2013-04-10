У Києві будівлі інтернату передали приватним підприємствам

Прокуратура Дарницького району столиці заявила позов до Окружного адміністративного суду Києва та вимагає скасувати розпорядження Дарницької районної держадміністрації, яким приміщення школи-інтернату № 10 по вул. Вакулінчука, 1, протиправно передано в оренду приватним підприємствам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дарницького району Києва.

Як зазначили в прокуратурі, Дарницькою РДА у 2004 році двом приватним підприємствам було передано в оренду строком на 7 років нежитлові приміщення школи-інтернату №10, де навчаються діти, що потребують корекції фізичного та розумового розвитку.

Загальна площа приміщень, наданих в оренду, становить понад 2800 м2.

Між тим прокурорською перевіркою встановлено, що надання в оренду шкільних приміщень призвело до погіршення умов перебування дітей у навчальному закладі. Так, за висновками фахівців МОЗ України, в порушення санітарних вимог 96 вихованців інтернату вимушені навчатися у непристосованих для цього умовах, а саме: у приміщеннях спального корпусу.

У зв’язку з цим столичною прокуратурою було опротестовано протиправну передачу в оренду нерухомого майна навчального закладу. Як результат, укладені договори були скасовані.

Натомість, в порушення прав дітей приміщення не були повернуті закладу, а терміни дії вже не чинних договорів розпорядженням Дарницької РДА протиправно продовжені до 2021 року, повідомили в прокуратурі.

Тому у своєму позові прокуратура вимагає визнати протиправним та скасувати розпорядження Дарницької РДА щодо передачі в оренду шкільних приміщень та повернути їх у користування вихованцям навчального закладу.

Попередній розгляд позову в суді заплановано на 11 квітня, поінформували в прес-службі.