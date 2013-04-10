На Херсонщині діяв міжнародний канал постачання амфетаміну

Співробітники Херсонського облуправління по боротьбі з організованою злочинністю перекрили великий міжнародний канал постачання небезпечної наркотичної речовини — амфетаміну.

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області, ще в серпні 2012 року оперативники херсонського УБОПу одержали інформацію про діяльність групи осіб, що збували на території України особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини. Зокрема, подібні «посилки» було відправлено до 4 обласних центрів і в столицю.

За даним фактом було почато розслідування за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Щоб задокументувати дії зловмисників, слідчі та працівники УБОЗ провели більш як 40 негласних слідчих розшукових дій, а також кілька оперативних закупівель психотропних речовин. Згідно з висновком експертів, придбана правоохоронцями речовина є психотропною.

На початку квітня цього року співробітники УМВС у Херсонській області провели масштабну операцію із затримання членів ОЗГ. В Севастополі, Києві, Луганську, Одесі, Харкові та Херсоні було одночасно проведено два десятки обшуків за участю 150 працівників міліції. Під час обшуків правоохоронці затримали декілька активних учасників групи.

Слідчі з`ясували, що наркозалежні громадяни замовляли психотропні речовини через спеціальні сайти в Інтернеті. Оплата здійснювалася за допомогою системи безготівкового розрахунку на рахунки, відкриті на ім`я організатора злочинної групи і його дружини.

Після отримання грошей психотропні речовини поштою пересилали або «клієнтові», або одному з дилерів ОЗГ. Ті залишали пакет у малолюдних місцях (наприклад, поряд із звалищем) і з допомогою СМС повідомляли про це клієнтам.

За місцем проживання організатора незаконного «бізнесу», 28-річного жителя Севастополя, правоохоронці вилучили 25 пакетів з порошком білого кольору загальною вагою близько півкілограма, 50 міжнародних посилок з однієї з країн Європи, а також Китаю.

Недалеко від місця проживання севастопольця міліція виявила нарколабораторію, де проживали і працювали двоє харків`ян. Молоді люди займалися виготовленням і фасуванням наркотиків. Один із затриманих – студент хімічного факультету одного з вітчизняних вузів. Обидва мають навики виготовлення психотропних речовин. Одному із зловмисників всього 18 років.

Під час обшуку лабораторії було вилучено спеціальне лабораторне устаткування, респіратори, електронні ваги, більш як 2 тисячі порожніх капсул, компонентів для виготовлення наркотиків. Там же було виявлено банківські картки, велику кількість поштових конвертів і посилок з-за кордону, комп`ютерне устаткування і мобільні телефони.

Двоє інших затриманих виконували роль дилерів і займалися збутом готового наркотика в Херсоні й Києві. За місцем їх проживання також було вилучено психотропні речовини і компоненти для їх виготовлення і спеціальне устаткування.

Загальна вага вилученого становить більш як 100 кілограмів порошкоподібної речовини і 80 літрів рідких компонентів. Крім того, був накладено арешт на 10 банківських рахунків організатора злочинного «бізнесу».

Працівники експертно-криміналістичних підрозділів провели майже 40 фізико-хімічних експертиз вилучених під час обшуків речовин і комп`ютерної техніки. За висновками фахівців, вилученої сировини вистачило б на приготування 600 тисяч доз психотропної речовини, приблизна вартість такої партії становить близько 30 млн. грн.

На даний момент зловмисників затримано. Їм повідомлено про підозру в здійсненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, що регламентує відповідальність за збут наркотичних засобів або психотропних речовин у складі організованої групи.

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення свободи на строк до 12 років з конфіскацією майна.