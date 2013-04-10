У Севастополі здійснювали наругу над померлими

Прокуратура Гагарінського району м. Севастополя за результатами прокурорської перевірки відкрила кримінальні провадження за фактом наруги над померлими.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури м. Севастополя, в ході перевірки встановлено, що одна з посадових осіб похоронного бюро «Скорбота» дала вказівку своїм працівникам відвезти з місця смерті в морг судово-медичної експертизи (СМЕ) двох померлих для дослідження та встановлення причин смерті. Проте, як зазначає прес-служба, в бюро СМЕ їх відмовилися приймати через відсутність відповідної постанови слідчого. "Зазначена службова особа, знехтувала важливим для людини принципом поваги до пам`яті і тіл померлих, маючи реальну можливість отримати таку постанову слідчого, дала вказівку вивантажити трупи з автомобіля і залишити їх на землі біля входу в бюро СМЕ, яку працівники підприємства сумлінно виконали», - говориться у прес-релізі міської прокуратури.

Крім того, при проведенні прокурорської перевірки з`ясувалося, що невстановлені працівники цього ж підприємства, діючи з корисливих мотивів, у одного з померлих вирвали зуби, на яких знаходилися металеві жовті коронки, вважаючи, що вони виготовлені з дорогоцінного металу. А коли переконалися, що зуби не золоті, «повернули» власнику, – запхали їх назад у рот.

За даними фактами 8 квітня розпочато два кримінальних провадження, за ч. 2 ст. 297 КК України (наруга над тілом померлого з корисливих мотивів), і за ч. 3 ст. 297 КК України (наруга над тілом померлого, що спричинило тяжкі наслідки). Санкції даних статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 12 років.

Про початок відповідної перевірки (за публікаціями в ЗМІ) прокуратурою Гагарінського району м. Севастополя прес-служба міської прокуратури повідомляла 4 квітня.