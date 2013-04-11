До 15 травня пляжі мають бути готові до курортного сезону

Комунальні пляжі Севастополя повинні бути готові до сезону до 15 травня, при цьому головні до них вимоги – безпека, чистота і безоплатність.

Як передає кореспондент УНІАН, таке завдання під час об`їзду міських пляжів поставив комунальному підприємству «Благоустрій» перший заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Сергій Савенков.

«15 травня ми повинні будемо вирішити - підписувати акт прийому готовності пляжів чи ні, і, можливо, дати завдання в найкоротший строк усунути зауваження», - сказав С.Савенков.

За його словами, головна умова прийому пляжу – максимальна безпека відпочивальників як на березі, так і в морі. «В першу чергу – це безпека відпочинку севастопольців і гостей. Тому проводитимуться водолазні дослідження всіх пляжів і встановлення рятувальних постів. Застарілі конструкції мають бути упорядковані або ліквідовані, і захищені, щоб не було нещасних випадків», - підкреслив С.Савенков.

Інше найважливіше завдання, за словами першого заступника голови, - це високий рівень санітарного стану кафе, барів, торгових точок, що розташовані на пляжах. «Ті, що не відповідають санітарним нормам, з метою безпеки відпочивальників працювати не будуть. Ми пішли на скорочення торгових місць і залишили тільки ті, де дотримують санітарні норми», - сказав він.

Заступник керівника міста також заявив, що всі незаконні будівлі будуть знесені в судовому порядку, щоб пляжі мали цивілізований вигляд

Щодо питання фінансування утримання пляжів, С.Савенков сказав, що при перевиконанні планових показників бюджету одержані кошти будуть направлені на утримання пляжів. «Гроші на ліквідацію наслідків шторму будуть виділені», - додав С.Савенков.