У покинутому будинку впала плита: загинув підліток

В Криму через падіння плити перекриття в покинутому будинку загинув підліток.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 10 квітня о 18:00 до Державної пожежно-рятувальної частини Сакського району АРК надійшло повідомлення про те, що у с. Леснівка стався нещасний випадок.

З’ясувалося, що коли діти гралися на покинутій будівлі на хлопчика 2001 року народження впала плита перекриття, внаслідок чого дитина загинула на місці.

За даним фактом проводиться розслідування.