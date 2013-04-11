Загрози повторних проривів дамби на Бортницькій станції аерації немає.

Як передає кореспондент УНІАН, у цьому запевнив міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков під час прямої телефонної лінії газети “Комсомольская правда в Украине”.

Він зазначив, що станом на ранок прорив дамби на БСА було локалізовано, й у даний час там працюють представники Державної екологічної інспекції.

“Витоку в Дніпро чи найближчі водні ресурси немає. Загрози повторних проривів також немає”, - наголосив міністр.

Він зауважив, що нечистоти розлились лише на території Бортницької станції аерації у місцях фільтрації, які на сьогодні не працюють.

“Але все це загороджено дамбою і витоку немає”, - наголосив О.Проскуряков.

За його словами, зараз спільно з КМДА відпрацьовується питання, скільки коштів необхідно для локалізації даної проблеми, щоб станція могла функціонувати у найближчі роки, доки не буде побудовано нові сучасні очисні системи.

Як повідомляв УНІАН, увечері 10 квітня 2013 року на мулових полях Бортницької станції аерації стався прорив дамби.

За даними КМДА, через руйнування дамби Бортницької станції аерації стався вилив на 1,9 гектарів прилеглої території.