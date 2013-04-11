Львівський ветеринарний університет не будуть реорганізовувати
Кабмін скасував розпорядження
Кабінет міністрів України скасував розпорядження, яке передбачало проведення реорганізації Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.
В повідомленні зазначається, що “це дозволить зберегти університет як окрему юридичну особу, де здійснюється підготовка фахівців ветеринарного, біологічного та технологічного напрямків”.
В прес-службі зазначають, що “на початку поточного року уряд видав розпорядження про реорганізацію Львівського ветуніверситету. Установа мала б приєднатися до Львівського НАУ та зберегти за собою статус відокремленого структурного підрозділу”.
“Проте, враховуючи рішення трудового колективу та студентства Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького та з метою збереження єдиного у Західному регіоні вищого навчального закладу, це розпорядження було скасоване”, - сказано в повідомленні.