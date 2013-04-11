Львівський ветеринарний університет не будуть реорганізовувати

Кабінет міністрів України скасував розпорядження, яке передбачало проведення реорганізації Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

В повідомленні зазначається, що “це дозволить зберегти університет як окрему юридичну особу, де здійснюється підготовка фахівців ветеринарного, біологічного та технологічного напрямків”.

В прес-службі зазначають, що “на початку поточного року уряд видав розпорядження про реорганізацію Львівського ветуніверситету. Установа мала б приєднатися до Львівського НАУ та зберегти за собою статус відокремленого структурного підрозділу”.

“Проте, враховуючи рішення трудового колективу та студентства Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького та з метою збереження єдиного у Західному регіоні вищого навчального закладу, це розпорядження було скасоване”, - сказано в повідомленні.