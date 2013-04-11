Гідрометцентр змінив прогноз для Києва щодо водопілля

Український гідрометцентр змінив прогноз для Києва щодо рівнів та строків проходження весняного водопілля, фахівці прогнозують, що він буде вищий за середній багаторічний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда заявив сьогодні на засіданні Постійної комісії КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За його словами, останній прогноз характеристик весняного водопілля для Києва складався 6 березня, але змінилась ситуація на річках, які формують приплив води у Київське та Канівське водосховища.

“Створились умови, що піки весняного водопілля по річці Прип’ять і річці Дніпро можуть бути близькими по строках, а це створює певну ситуацію для того, щоб переглянути попередній прогноз”, - зазначив М.Кульбіда.

За його словами, в розрахунках гідрометцентру взято більші об’єми весняного водопілля — 6,5 тисяч куб. м води за секунду. Також враховано, що рівень Канівського водосховища буде спрацьовано до мертвого об’єму - тобто 91,0 метра. Відповідно, рішення щодо спрацювання рівня води в цьому водосховищі вже прийнято міжвідомчою комісією при Держводагентстві. Київське водосховище поки не задіяно, додав М.Кульбіда.

“Таким чином, згідно з розрахунками, максимальний рівень води на Дніпрі в районі Гідропарку передбачається вищим за минулорічний і дещо вищим за середній багаторічний. Він очікується в інтервалі від 670 до 740 см над умовним рівнем нуля, або 93,7-94,4 метра за балтійською системою”, - сказав начальник гідрометцентру.

Він нагадав, що за період експлуатації Київського та Канівського водосховищ найвищий рівень водопілля спостерігався у столиці у 1979 році — 95,39 м.

“Порівняно високі були весняні водопілля у 1985, 1986, 1994 роках. Вони становили від 93,9 до приблизно 94 м за балтійською системою. Приблизно така ж ситуація очікується нинішнього року”, - сказав М.Кульбіда.

За його словами, найбільш імовірні строки найвищих рівнів води — це перші п’ять днів і можливо трохи пізніше у травні.

За розрахунками гідрометцентру, за такого прогнозу загрози затоплення промислових об’єктів і житлових масивів немає. Водночас, можливе затоплення приватної забудови в Корчуватому; у приміській зоні Києва на прирічкових територіях; передбачається перелив води на окремих ділянках Лівобережної дамби Бортничі-Вишеньки; можливе затоплення заплав в селах Погреби, Хотянівка, Троєщина, Гнідин, Вишеньки, але вода не дійде до житлової забудови.

Також, за словами М.Кульбіди, очікується часткове затоплення в межах приватної забудови на лівому березі Дніпра в районі Південного мосту; можливе часткове затоплення садово-дачної забудови на обмежених ділянках, прилеглих до Дніпра та його заток, — Воскресенських, Русанівських садів, Осокорки, Позняки.

Крім того, можливе затоплення пляжів у Конча-Заспі, але при цьому загрози підтоплень будинків на намитих територіях не прогнозується, зауважив М.Кульбіда.