Як вплине аварія у Бортничах на якість води у Києві?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов запевняє, що аварія на Бортницькій станції аерації не вплинула на якість питної води в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

“Це ніякого відношення до якості води точно немає”, - підкреслив О.Попов.

За його поясненням, аварія сталася на відстійниках, куди зливається мул. Причому це територія, яка вже давно не експлуатується.

“Мул тут лежить більше 20 років. Він не зійшов. Зійшла тільки тала вода, а вона була чиста”, - пояснив ситуацію О.Попов, додавши, що фахівцями були вже зроблені всі необхідні заміри щодо впливу аварії на довкілля.

“Я можу сказати, що ніякого хвилювання, тим більше щодо питної води, в Києві для цього навіть натяку немає”, - запевнив голова КМДА.

Він подякував усім службам, як державним так і комунальним, а також військовим, які були задіяні на ліквідації аварії. О.Попов звернув увагу на те, що техніка не могла підійти до місця надзвичайної ситуації, тому доводилось людям руками носити мішки з піском.

“І при цьому в стислі терміни аварія була ліквідована без всяких загроз з точки зору екологічних і таке інше”, - сказав також О.Попов.

За його словами, спрогнозувати ситуацію практично було неможливо.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня близько 19 години в Бориспільському районі Київської області на муловому полі №3 площею 106 га Бортницької станції аерації ПАТ «АК «Київводоканал», яке не експлуатується, в результаті інтенсивного танення великої маси снігу та високого підняття ґрунтових вод сталося інтенсивне обводнення тіла дамби, яке призвело до втрати її стійкісних характеристик та прориву. Стався вилив на 1,9 гектарів прилеглої території.

Сьогодні, 11 квітня, о 5 годині 45 хвилин витік води припинено шляхом спорудження перемички та зміцнення обвалування в місці промиву.

Роботи ускладнювалися утворенням промоїни у важкодоступному місті, обмеженими можливостями щодо залучення техніки до виконання відновлювальних робіт та проведенням робіт у нічний час.

У зв’язку з небезпечністю просування важкої техніки дамбою, яка перенасичена талою водою, було вирішено вручну передавати мішки з піском до місця аварії. Всього було використано 5 тисяч мішків з піском.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучалося 590 чол. та 36 одиниць спеціальної техніки.