На Закарпатті повісився 11-річний хлопчик

У селищі Королево Закарпатської області знайшли повішеним 11-річного хлопчика.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськістю УМВС у Закарпатській області.

За даними прес-служби міліції, сьогодні близької першої ночі до Виноградівського райвідділу міліції надійшло повідомленні від фельдшера, який повідомив про виїзд на місце загибелі дитини.

Зі слів фельдшера, він констатував смерть хлопчика, 2001 року народження, учня 6-го класу місцевої школи.

Тіло дитини, за даними прес-служби міліції, знайшли на горищі господарської прибудови в домогосподарстві за місцем його проживання. При зовнішньому огляді ознак насильницької смерті не знайдено.

Нагадаємо, 3 квітня в селі Верхній Бистрий Міжгірського району Закарпатської області повісилася на електричному кабелі 13-річна дівчинка. Ознак насильницької смерті на тілі дитини також не виявлено.

