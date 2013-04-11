Пік весняного водопілля у Києві очікується на початку травня
14:23, 11 квітня 2013Новини регіонів
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Рівень води перевищує 740 см
Максимальний рівень весняного водопілля у Києві очікується в перших числах травня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда на брифінгу у четвер.
«У перших числах травня буде максимальний рівень води і максимальна кількість води, яка протікатиме біля міста Києва», - сказав М.Кульбіда.
За його словами, під час піку водопілля рівень води на Дніпрі біля Києва може перевищити норму на 740 см, проте житловим масивам і промисловим об`єктам міста затоплення не загрожує.
«Можливо затоплення деяких територій, підтоплення будинків, але це все стосується лише дачно-садових забудов і островів на самому Дніпрі. Для житлових масивів, для промислових об`єктів жодної загрози максимальний рівень весняної повені не несе», - стверджує головний синоптик країни.
Як повідомляв УНІАН, в Києві станом на вечір 6 квітня загроза підтоплення житлових будинків зафіксована у чотирьох місцях.
Раніше КМДА визначила місця можливих підтоплень паводковими водами у різних районах міста, близько 240 будівель знаходяться на територіях, яким загрожує підтоплення.
За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, у першій декаді квітня в результаті опадів і танення снігу спостерігається підйом ґрунтових вод і часткове затоплення територій, господарських і житлових будинків у 188 населених пунктах у Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській, Чернівецькій, Чернігівській областях і Києві.
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