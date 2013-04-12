Донецьк: у пасажирки вилучили ліків на 180 тис. грн

На митному посту «Донецьк-аеропорт» під час здійснення митного контролю пасажирів і багажу рейсу сполученням Стамбул-Донецьк у громадянки України були виявлені і вилучені лікарські засоби на 180 тис грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства доходів і зборів, жінка самостійно вибрала спрощену форму митного контролю «зелений коридор» та перевозила через митний кордон України лікарські засоби в кількості, що перевищує дозволену норму, без письмового декларування та такі, які підлягають оподаткуванню.

У повідомленні зазначили, що лікарські засоби були виявлені в індивідуальній упаковці у кількості 226 одиниць без маркування українською мовою вартістю 21 тис 506 доларів США або майже 180 тис грн.

У прес-службі підкреслили, що пасажирка порушила закон, оскільки зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України, і тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і конфіскацію лікарських засобів.