На Полтавщині троє осіб отруїлися продуктами горіння

У селі Біляки Семенівського району Полтавської області у приватному житловому будинку виявлено тіла трьох осіб, які, за попередніми даними, загинули від отруєння продуктами горіння.

Пожежа самоліквідувалася, пожежно-рятувальні підрозділи не залучалися, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вогнем пошкоджено внутрішнє облицювання стін кімнати на площі близько 12 кв. м і диван.

Причина та час виникнення пожежі встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Полтавській області.