На Полтавщині троє осіб отруїлися продуктами горіння
10:48, 12 квітня 2013Новини регіонів
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У житловому будинку
У селі Біляки Семенівського району Полтавської області у приватному житловому будинку виявлено тіла трьох осіб, які, за попередніми даними, загинули від отруєння продуктами горіння.
Пожежа самоліквідувалася, пожежно-рятувальні підрозділи не залучалися, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Вогнем пошкоджено внутрішнє облицювання стін кімнати на площі близько 12 кв. м і диван.
Причина та час виникнення пожежі встановлюються.
На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Полтавській області.
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