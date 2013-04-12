Не можна підходити до провалів, звідки йде пара

Публічне акціонерне товариство «Київенерго» закликає киян дотримуватися правил безпеки при виявленні провалів в асфальті, пари та витоків гарячої води на поверхню і не наближатися до них.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, зараз, у період можливих паводків, імовірність виникнення таких випадків зростає у зв`язку із можливим сповзанням ґрунту або підняттям рівня ґрунтових вод у місцях, де пролягають теплові мережі.

«Виявивши пару над асфальтом, провалля або витік гарячої води, не наближайтеся до такого місця і не допускайте наближення інших людей до приїзду аварійної бригади «Київенерго». Її необхідно викликати за телефоном контакт-центру 15-88 або 202-15-88 для дзвінків з мобільного. Пам`ятайте, що наявність пари – перша ознака небезпеки», - наголошують у «Київенерго».

У компанії зазначають, що понад 50% тепломереж, які вона експлуатує, вичерпали нормативний термін експлуатації у 25 років, зношені і потребують заміни.

У 2012 році «Київенерго» реконструювала близько 80 км тепломереж за власний рахунок.