У центрі Харкова утворився транспортний колапс.

Як передає кореспондент УНІАН, уже близько години в районі площі Конституції, де розташована мерія, а також поблизу площі Рози Люксембург, де має розпочатися акція “Вставай, Україно!”, скупчилася величезна кількість різного транспорту.

Стоять тролейбуси, на багатьох перехрестях зупинилися трамваї. Зокрема, велика кількість трамваїв заблокувала підходи до площі Рози Люксембург, де вже зібралося багато людей.

На вулицях зупиняються маршрутні автобуси і просто на проїжджу частину випускають пасажирів.

У різних місцях в центрі міста оголошено проведення ремонтних робіт комунальних служб. Проте біля техніки немає ні водіїв, ні працівників. З багатьох гідрантів б’є вода і перешкоджає людям діставатися до місця початку акції опозиції. При цьому комунальники розставили таблички з вибаченнями за незручності.

На вулицях у деяких місцях представники ДАІ оформляють ДТП.

Працівники міліції, які чергують у місті, не можуть відповісти на запитання журналістів, що відбувається.

Частина харків’ян, які хочуть взяти участь в опозиційній акції, не можуть потрапити на площу Рози Люксембург. При цьому декілька тисяч учасників акції опинилися заблокованими на цій площі.