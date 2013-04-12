З карстонебезпечної зони в Солотвині 113 сімей

У Закарпатській області уряд та влада ще цього року відселять 133 родини з зони в Солотвині, де, внаслідок деформації земної поверхні, відбуваються карстові провали, в межах яких розташовані житлові будинки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 12 квітня, повідомив віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул під прес-конференції за підсумками робочої наради в Закарпатській області з приводу відселення жителів області з небезпечної зони в Солотвині.

Під час візиту віце-прем’єр-міністр оглянув хід будівництва у селі Теребля житлового комплексу та об`єктів соціальної сфери для відселення мешканців смт Солотвино у Закарпатській області і сказав журналістам, що задоволений ходом будівництва.

«На сьогодні будівельна готовність об’єктів становить 85%, роботи тривають. Уже рік відстоялися і будинки, і фундаменти, роботи проведені на високому рівні», - сказав О.Вілкул.

Він також уточнив, що крім житлових будинків, у Тереблі побудовані ще й школа на 330 учнівських місць та дитячий садочок на 160 місць.

Голова Закарпатської ОДА Олександр Ледида під час прес-конференції повідомив, що цього року за дорученням Президента України з Держбюджету виділена субвенція в розмірі 5 млн грн для розробки попереднього проекту і геологорозвідки в селищі Теребля поряд з новозбудованим житловим комплексом. «Ми плануємо до кінця року завершити всі ці роботи, а також проектно-кошторисну документацію на будівництво в цьому місці як закарпатської, так і республіканської алергологічних лікарень», - уточнив голова ОДА.

Довідка УНІАН. 30 березня 2011 року уряд прийняв рішення про виділення 149 млн 556 тис. грн для подолання надзвичайної ситуації у Солотвино та відселення мешканців.

За даними Закарпатської ОДА, за 2011-2012 роки у селі Теребля Тячівського району для тих мешканців Солотвина, помешкання яких опинилися в зоні небезпечних деформацій земної поверхні, було зведено 8 багатоповерхівок на 116 квартир, 17 індивідуальних помешкань садибної забудови, приміщення для школи, розраховане на 330 учнів, та будівлю для дитсадка, крім того, підведені інженерні мережі (водопостачання, водовідведення, електропостачання), прокладені дороги.

На завершення всіх робіт у Тереблі потрібно близько 15 млн грн.