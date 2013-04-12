У Закарпатській області паводків не очікується

Цієї весни в Закарпатській області паводків не очікується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олександром Ледида сьогодні, 12 квітня, під час прес-конференції за підсумками виїзного засідання державної комісії з надзвичайних ситуацій за участю віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула, в рамках якого обговорювалося питання проходження в Закарпатті весняного паводка.

За його словами, "снігу в горах ще багато, але з огляду на нинішню ситуацію та прогнози синоптиків можна робити прогноз, що паводка в Закарпатті цієї весни не буде".

Як повідомив під час прес-конференції О.Вілкул, в рамках робочого візиту разом з головою ОДА він на гелікоптері облетів усі проблемні місця Закарпаття, оглянули гірські хребти, басейни річки Тиса, дамби, акумулюючі ємності тощо.

«Ми контролюємо, як місцеві органи влади, МНС готуються до пропуску паводка в районі річки Тиса та інших річках», - сказав віце-прем’єр.

Він також додав, що на сьогодні в Закарпатській області цілодобово працює штаб, який контролює паводкову ситуацію. «Загальний контингент, який задіяно - це близько 2000 осіб, 321 одиниця техніки. Крім того, щогодини ми отримуємо в Києві інформацію щодо паводкової ситуації», - додав віце-прем’єр-міністр.

О.Вілкул також уточнив, що сьогодні було прийнято також рішення помаленьку починати спуск води по меліоративних каналах.

Як повідомляє прес-служба віце-прем’єр-міністра, на Закарпатті підготовлено 31 засіб подолання водних перешкод, 63 одиниці важкої та інженерної техніки, 149 одиниць насосного обладнання, 13 автономних електростанцій, 49 транспортних засобів, 10 одиниць рятувальної техніки, пункти життєзабезпечення та піротехнічні розрахунки. У разі необхідності територіальне угруповання буде підсилене за рахунок сил із резерву Державної служби, який сформовано в Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській областях. Це 300 осіб особового складу, 55 одиниць різного призначення та 40 одиниць насосного обладнання.

