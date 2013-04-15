Водій «ВАЗу» збив трьох дівчаток і втік

У Херсонській області водій «ВАЗу» збив трьох дівчаток-підлітків

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, 12 квітня, о 17.55 у райцентрі Велика Олександрівка біля перетину вулиць Заводська і Леніна водій автомобіля «ВАЗ-21012» скоїв наїзд на трьох дівчаток 13-14 років і втік з місця події.

Пізніше його було затримано співробітниками міліції.

У однієї з постраждалих (13 років) численні удари тулуба, вона перебуває на амбулаторному лікуванні, у іншої 14-річної постраждалої – черепно-мозкова травма, струс головного мозку, вона в стані середньої тяжкості госпіталізована до дитячого відділення Великоолександрівської райлікарні. А третю у важкому стані із закритою черепно-мозковою травмою і ударом головного мозку госпіталізовано до Херсонської дитячої обласної лікарні.

За фактом ДТП проводиться розслідування.