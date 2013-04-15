Житомирщина: 52-річна жінка загинула від отруєння газом

На Житомирщині 52-річна жінка загинула через отруєння чадним газом.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Управління ДСНС в Житомирській області Ірина Романюк, трагедія сталася 13 квітня, у Малинському районі.

«13 квітня в 11:25 на пункт зв`язку 13 державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення від жителя села Лумля Малинського району про те, що з сусіднього будинку, в якому проживає 52-річна жінка, йде дим з вікон і даху», - сказала І.Романюк.

"Причиною загоряння стала несправність пічного опалення, в результаті чого господиня будинку загинула від отруєння чадним газом", - додала вона. Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.